Мать 4 детей после укола не смогла ходить и взыскала 1,5 млн тенге в Кызылорде

Многодетной жительнице Кызылорды поликлиника обязана выплатить 1,5 млн тенге в качестве возмещения морального вреда за ненадлежащее оказание медпомощи, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, жительница Кызылорды ночью вызвала на дом скорую помощь из-за болезни.

По вызову прибыла группа скорой медицинской помощи городской поликлиники. Медсестра сделала инъекцию обезболивающего "Кетотоп" в мышцу левого бедра женщины. После ухода медиков кызылординка не смогла встать, у нее онемела нога.

Из-за невозможности ходить женщина обратилась в поликлинику. Врачи поставили ей диагноз "постиньекционная невропатия седалищного нерва" и рекомендовали провести лечение.

Услышав это, женщина обратилась с заявлением в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Кызылординской области. Была проведена внеплановая проверка деятельности поликлиники. По итогам установлено, что группа скорой помощи в ходе оказания первой медицинской помощи больной необоснованно ввела препарат "Кетотоп".

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что в настоящее время у женщины имеется нижняя невропатия левой ноги и дистальный монопарез.

"Женщина, пострадавшая от действий медицинских работников, является матерью четырех детей, самый маленький из них - 11-месячный ребенок. Она не имеет другого источника дохода, кроме зарплаты мужа. Вследствие необоснованно введенного препарата не смогла ходить и была вынуждена пройти лечение в течение пяти месяцев", - пояснили в суде.

Из-за необоснованно введенного препарата, не имея возможности заботиться о своих детях и выполнять домашнюю работу, женщина обратилась в Кызылординский городской суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, сообщив, что меры лечения по-прежнему не дают результатов.

"В своем иске женщина указала, что проезд на общественном транспорте невозможен, она ездит на такси для лечения, в настоящее время испытывает душевные и телесные страдания от действий медицинского персонала, одна нога на 2 см короче другой, у нее проблемы с ходьбой и ношением обуви. Женщина до сих пор не в состоянии ходить", - отметили в суде.

По данному случаю руководством поликлиники были приняты дисциплинарные меры в отношении фельдшера и медсестры за ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Решением суда в пользу пострадавшей женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн тенге.

Однако городская поликлиника не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Ранее в Восточно-Казахстанской области женщина отсудила у медицинского центра 500 тыс. тенге после того, как ее выгнали охранники учреждения. По информации суда, в медцентре пациентку не записывали на прием на протяжении шести месяцев со ссылкой на отсутствие свободных мест.

А жительница Алматы со 2 группой инвалидности, имеющая заболевание, не позволяющее передвигаться без инвалидной коляски, отсудила у авиакомпании миллион тенге в счет возмещения морального вреда. Оказалось, что ее инвалидное кресло не прибыло в аэропорт пункта назначения, в результате чего женщина осталась без средства передвижения и неделю не могла выйти из номера.