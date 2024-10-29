Жители Актау не подозревали, чем для них закончится вызов клининга (видео)

В Актау мужчину и женщину подозревают в том, что под видом оказания клининговых услуг они совершили восемь квартирных краж, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, после обращения потерпевших в полицию подозреваемые сразу же по "горячим следам" были задержаны.

"Вина их доказывается изъятым похищенным имуществом и признательными показаниями. Ими оказались 39-летний ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков мужчина и его 43-летняя знакомая", - рассказали в МВД.

В настоящее время оба подозреваемых взяты под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку возможной причастности к другим аналогичным кражам.

МВД порекомендовало пользоваться услугами по уборке квартир только в проверенных клининговых компаниях с хорошей репутацией.

"Самый простой способ обезопасить свое имущество - это контролировать весь процесс уборки. Если такой возможности нет, то лучше изначально вынести из помещения ценные вещи. Также актуален вариант с камерами видеонаблюдения", - отметили в ведомстве.

Ранее полицейские задержали подозреваемых в крупной краже из квартиры в Уральске. Из частного дома похитили золотые изделия, ноутбук, 3,2 млн тенге и ружье, которое находилось в сейфе. Как выяснилось, задержанные уже были осуждены за серию квартирных краж в этом же районе.

А из квартиры жителя Астаны, отказавшего дать деньги в долг, выкрали более 600 тыс. тенге. По факту кражи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого.