Водителя Mercedes арестовали на 25 суток в Караганде (видео)

В Караганде полиция выявила свыше тысячи административных правонарушений за три дня, включая случаи управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, с 25 по 27 октября личный состав полка патрульной полиции УП Караганды выявил 1075 административных правонарушений. Из них по линии охраны общественного порядка 280, по линии дорожной безопасности 795 фактов.

"Кроме того, патрульные раскрыли пять уголовных правонарушений", - сообщил исполняющий обязанности начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

Так, 25 октября сотрудники полка патрульной полиции на улице Гоголя в Караганде остановили автомашину под управлением 50-летнего водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя.

Освидетельствование установило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина подвергнут административному аресту сроком на 15 суток и на семь лет лишен права управление транспортным средством.

26 октября сразу три административных протокола составлены в отношении 31-летнего мужчины, находившегося за рулем легкового автомобиля Mercedes.

Водитель не выполнил законные требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.

Также при проверке транспортного средства выяснилось, что водитель установил заведомо подложный государственный номер. Его привлекли к ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств и уклонение от прохождения освидетельствования.

Суд вынес решение об административном аресте нарушителя на 25 суток и лишил его права управления транспортным средством на восемь лет.

27 октября около 00.50 внимание сотрудников полка патрульной полиции привлекло авто, следовавшее по улице Терешковой. Они остановили транспортное средство под управлением 38-летнего мужчины.

Было установлено, что он в августе 2021 года был лишен права на управление сроком на семь лет. Кроме того, согласно заключению медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по факту управления транспортным средством лицом, лишенным права управления, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

"Правонарушитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. С начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления органами дознания привлечено 47 водителей", - отметил Жаскайрат Каиров.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области в ходе ОПМ "Перевозчик" был задержан водитель такси в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему административный арест и лишил прав на семь лет. В полиции добавили, что было зафиксировано 11 фактов нелегальной перевозки пассажиров.

Помимо этого, за три дня оперативно-профилактического мероприятия в Алматинской области полиция выявила восемь водителей-перевозчиков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.