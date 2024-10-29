Подозреваемого в мошенничестве на 75 млн тенге экстрадировали из Кыргызстана (видео)
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Подозреваемого в особо крупном мошенничестве на свыше 75 млн тенге экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Генеральной прокуратурой из Кыргызстана экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале ГП.
По версии следствия, подозреваемый в 2023 году в Алматы под предлогом поставки комплектующих для вентиляции и кондиционеров завладел деньгами предпринимателя на сумму свыше 75 млн тенге.
После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В мае этого года он задержан в Бишкеке, после чего по запросу Генпрокуратуры экстрадирован на родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.
Ранее Турция выдала Казахстану подозреваемую в присвоении 27 млн тенге женщину. Она работала бухгалтером в коммерческой организации в Алматы.
Перед этим, в августе, из России экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Сообщалось, что женщина работала в банке в Таразе. От имени клиентов банка, по версии следствия, она оформляла на них кредиты.
Также в августе в Казахстан вернули из Кыргызстана мужчину, которому грозило пожизненное лишение свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179872-podozrevaemogo-v-moshennichestve-na-75-mln-tenge-ekstradirovali-iz-kyrgyzstana/