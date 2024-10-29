Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подозреваемого в мошенничестве на 75 млн тенге экстрадировали из Кыргызстана (видео)

Опубликовано:

Подозреваемый
Подозреваемый. Скриншот: t.me/GenPr

Подозреваемого в особо крупном мошенничестве на свыше 75 млн тенге экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Генеральной прокуратурой из Кыргызстана экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале ГП.

По версии следствия, подозреваемый в 2023 году в Алматы под предлогом поставки комплектующих для вентиляции и кондиционеров завладел деньгами предпринимателя на сумму свыше 75 млн тенге.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В мае этого года он задержан в Бишкеке, после чего по запросу Генпрокуратуры экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.

Ранее Турция выдала Казахстану подозреваемую в присвоении 27 млн тенге женщину. Она работала бухгалтером в коммерческой организации в Алматы.

Перед этим, в августе, из России экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Сообщалось, что женщина работала в банке в Таразе. От имени клиентов банка, по версии следствия, она оформляла на них кредиты.

Также в августе в Казахстан вернули из Кыргызстана мужчину, которому грозило пожизненное лишение свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179872-podozrevaemogo-v-moshennichestve-na-75-mln-tenge-ekstradirovali-iz-kyrgyzstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie