Подозреваемого в мошенничестве на 75 млн тенге экстрадировали из Кыргызстана (видео)

Подозреваемого в особо крупном мошенничестве на свыше 75 млн тенге экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Генеральной прокуратурой из Кыргызстана экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале ГП.

По версии следствия, подозреваемый в 2023 году в Алматы под предлогом поставки комплектующих для вентиляции и кондиционеров завладел деньгами предпринимателя на сумму свыше 75 млн тенге.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В мае этого года он задержан в Бишкеке, после чего по запросу Генпрокуратуры экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.

Ранее Турция выдала Казахстану подозреваемую в присвоении 27 млн тенге женщину. Она работала бухгалтером в коммерческой организации в Алматы.

Перед этим, в августе, из России экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Сообщалось, что женщина работала в банке в Таразе. От имени клиентов банка, по версии следствия, она оформляла на них кредиты.

Также в августе в Казахстан вернули из Кыргызстана мужчину, которому грозило пожизненное лишение свободы.