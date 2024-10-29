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"Ты что делаешь? Перестань!": организатора неудачного нападения на АЗС с бензопилой осудили в ВКО

Опубликовано:

Парень стоит с бензопилой
Парень с бензопилой. Иллюстративное фото: pexels.com

20-летнего жителя Усть-Каменогорска осудили на три года лишения свободы за неудачное разбойное нападение с бензопилой, которое произошло еще в июле, передает YK-News.kz.

Инцидент произошел 19 июля за автозаправочной станции в Усть-Каменогорске. 20-летний парень, надев что-то вроде маски, заявился туда с заведенной бензопилой, потребовав деньги из кассы. На месте оказались продавщица и охранник.

Последний в попытке обезвредить нападающего начал хватать с прилавков металлические банки и швырять их в парня. Одна из банок угодила в бензопилу и та заглохла.

"Ты что делаешь? Перестань!" - кричал при этом охранник.

После этого молодой человек быстро направился к выходу, его затолкали в тамбур и вызвали полицию.

После своего задержания парень признался, что пошел на такое, чтобы найти денег для обучения в вузе. К ограблению он, по его же словам, готовился тщательно.

В итоге парню предъявили обвинение в разбое. Суд первой инстанции назначил ему три года лишения свободы. Приговор не вступил в силу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179821-ty-chto-delaesh-perestan-organizatora-neudachnogo-napadeniya-na-azs-s-benzopiloy-osudili-v-vko/

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