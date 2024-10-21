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"Девушка, извините, буду угрожать": "вежливое" ограбление попало на видео в России

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Ограбление магазина в Санкт-Петербурге с извинениями
Ограбление магазина. Кадр из видео: t.me/spb_police

В российском Санкт-Петербурге камеры видеонаблюдения зафиксировали ограбление, в ходе которого нападавший сначала извинился перед продавцом магазина, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В официальном аккаунте МВД России по городу Санкт-Петербург в Telegram опубликовали видео ограбления магазина. На видео можно отчетливо разобрать слова нападавшего мужчины.

"Девушка, извините, сейчас буду угрожать", - предупредил он продавца. Но после этого он начал угрожать ножом девушке и кричать на нее, требуя отдать деньги из кассы. После того, как он получил желаемое, грабитель попрощался с продавцом.

В полиции рассказали, что подозреваемый был задержан 20 октября в пекарне на набережной реки Мойки.

"Задержан 23-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, повар ресторана на Московском проспекте, зарегистрированный в хостеле. По предварительным данным, около 22.00 злоумышленник, угрожая ножом, напал на 37-летнюю продавщицу сетевого магазина на Гороховой улице и похитил выручку, после чего с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.

Продавец самостоятельно обратилась в медучреждение за помощью, и после ее оказания, в удовлетворительном состоянии была направлена на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Согласно Уголовному кодексу Российской федерации, наказание за разбой предусмотрено статьей 162. В ней указано, что разбой - это нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Разбой наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Напомним, в конце апреля в Астане на видео также попало ограбление, в ходе которого нападавший вежливо обращался к людям в помещении.

"Пожалуйста, поднимите руки. У меня в руке есть граната, сейчас брошу ее. Не обижайтесь. Пожалуйста, поднимите", - сказал тогда нападавший.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2176820-devushka-izvinite-budu-ugrozhat-vezhlivoe-ograblenie-popalo-na-video-v-rossii/

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