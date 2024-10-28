Павлодарец одолжил 9 млн тенге, а в суде потребовал еще треть от суммы

Житель Павлодара одолжил 9 млн тенге, что подтверждалось распиской. В суде кроме основной суммы долга он потребовал еще 3 млн в качестве неустойки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску одного гражданина к другому о взыскании долга в размере 9 млн тенге, а также неустойки более 3 млн тенге рассмотрел Павлодарский городской суд.

"Требования истца были мотивированы тем, что должник как представитель ТОО получил в долг сумму в размере 9 млн тенге. Факт передачи денежных средств подтверждался распиской", - пояснили в суде.

В ходе рассмотрения гражданского дела с участием судьи стороны заключили медиативное соглашение, придя к взаимовыгодным условиям.

"По медиативному соглашению ответчик обязался погасить долг в размере 5,5 млн тенге частями, начиная с июля по декабрь 2024 года", - отметили в суде.

В соответствии с требованиями ст.278 ГПК истцу была возвращена государственная пошлина.

"Таким образом, стороны закончили спор миром, сохранив деловые отношения", - уточнили в суде.

Определение суда вступило в законную силу, одновременно отменены меры по обеспечению иска.

Ранее с жителя Павлодарской области через суд взыскали 1,5 млн тенге в качестве погашения долга, который он взял по расписке и в указанный срок не возвратил.

А кызылординец одолжил более 22 млн тенге. Теперь должник будет выплачивать ему по 200 тыс. тенге в месяц в течение 9 лет. Стороны договорились об этом в суде и подписали соглашение об урегулировании спора.