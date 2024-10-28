Акмолинка нашла мужчину, который согласился оплатить ее кредит на 7 млн, но пожалела об этом

Жительница Акмолинской области понадеялась, что мужчина вместо нее оплатит кредит на сумму более 7 млн тенге, но новый знакомый пропал с частью денег, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники отдела криминальной полиции ОП Шортандинского района в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" раскрыли ранее совершенное преступление по заявлению жительницы села Новокубанка.

По словам пострадавшей, неприятный инцидент произошел с ней еще летом, 30 июля этого года. Тогда ей срочно понадобились деньги.

"Она узнала, что есть человек, помогающий оформить кредит и даже при каких-то условиях оплачивающий сам оформленный кредит. Спустя время девушка встретилась с ним и поведала о своих проблемах. Мужчина сразу сказал, что 70% суммы оставит у себя, если ему придется закрывать кредит, остальные 30% девушка оставляет у себя. Жертва сразу же согласилась на эти условия", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Казахстанка оформила кредит на сумму 7,1 млн тенге.

"Все сделали, как и договаривались. Однако спустя время парень пропал. Пострадавшая все это время надеялась, что аферист оплатит ее кредит, но этого не случилось. Тогда жертва мошенничества вынуждена была обратиться к правоохранителям", - отметили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить 36-летнего жителя столицы, который уже находится под стражей в Астане.

Ранее стало известно, что более 20 жителей Астаны пострадали от мошенничества - на них оформляли кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге, а подозреваемым стал несовершеннолетний.

А жительница Акмолинской области, введенная в заблуждение после нескольких телефонных звонков, взяла в банках пять кредитов и лишилась более 14 млн тенге. Личности и местонахождение подозреваемых в мошенничестве устанавливаются.