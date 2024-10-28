Манера вождения выдала состояние павлодарца полицейским

В Павлодарской области полицейские задержали пьяного тракториста, который уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, грубейшее нарушение допустил водитель сельхозтехники в одном из сел Майского района.

"Мужчина сел за руль трактора Т-40, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Внимание правоохранителей привлекла его манера вождения, а увидев патрульную машину, водитель и вовсе попытался изменить направление движения. Сотрудники полиции подали сигнал об остановке, а во время разговора почувствовали специфический запах, исходящий от водителя", - рассказал исполняющий обязанности начальника ОП Майского района Павлодарской области Ринат Сартов.

Проведенная экспертиза показала, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом выяснилось, что в марте 2023 года он уже был лишен права управления транспортными средствами на 7 лет.

В полиции уточнили, что по факту управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения, в отношении сельчанина начали досудебное расследование.

Отмечается, что в текущем году наказали свыше 1 тыс. водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Добавим, что по ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Алматинской области за три дня полиция выявила восемь водителей-перевозчиков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Их немедленно отстранили от управления транспортом.

А в Карагандинской области задержали водителя такси в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему административный арест и лишил прав на семь лет.