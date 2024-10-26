КНБ задержал груз на 2 млрд тенге при попытке вывоза из Казахстана

В Казахстане пресечена попытка незаконного провоза дериватов диких животных. Ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ПС КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте Погранслужбы КНБ РК, 17 октября в международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" Департаментом ПС КНБ по области Жетісу совместно с региональными подразделениями КНБ и полиции предотвращена попытка вывоза из страны рогов сайги в количестве 991 штуки.

"По данным областной Инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге.

Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Костанайской области в автомобиле обнаружили свыше 800 рогов сайгака на сумму более 2 млрд тенге. Обвиняемому вынесли приговор. Он был признан виновным по ч.3 ст.339 УК и получил 8 лет лишения свободы.

Также стало известно, что порядка 4,5 тысячи сайгачьих рогов изъяли у гражданина Китая в Алматы. Задержанный хотел использовать их в лечебных целях. По данному факту было возбуждено уголовное дело.