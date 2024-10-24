Пиццерию закрыли в Талдыкоргане из-за видео с крысой

В Талдыкоргане видео с крысой спровоцировало жалобы и закрытие точки общепита, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Жетісу.

Скандальное видео с грызуном-вредителем появилось в соцсетях. На кадрах крупная крыса, которая лакомится выставленной на витрине пиццей. За стеклом по соседству также выложена приготовленная на продажу самса.

"Крыса кушает пиццу в одной из точек общепита торгового дома в Талдыкоргане. Подобных видео с тараканами, крысами становится все больше и больше! Кажется, пришло время проверить общепиты города", - говорится в подписи к видео.

Казахстанцы по-разному отреагировали на видео - одни отнеслись с юмором, другие выразили негодование по поводу нарушения санитарных норм на объекте общепита.

"Беспредел. Хозяина точки срочно "на ковер". Куда смотрит СЭС?", "Истребили кошек, вот и результат", "Без паники, ребята! Это Рататуй берет пробу с приготовленной пиццы", "Точку надо закрыть, значит, на постоянке она там питается, не боится даже", "Нужно делать дезинфекцию по всему городу, подвалы домов полны мышей, крыс и тараканов. Никто не занимается", - написали пользователи в комментариях.

Между тем в областном СЭС сообщили, что уже принимают меры в отношении владельца торговой точки.

Как выяснилось, расположенная в центральной части города точка общепита подверглась проверке со стороны санврачей.

"Опубликованное в социальных сетях видео принято во внимание. Сейчас Талдыкорганским городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля начата работа по проверке и принятию мер в отношении хозяйствующего субъекта, допустившего нарушения требований санитарных правил. Отметим, что в настоящее время объект не функционирует, деятельность его приостановлена", - сообщил и.о. руководителя ДСЭК области Жетісу Самат Ахметов.

В ведомстве заверили, что о результатах проверки проинформируют дополнительно.

Ранее жители Павлодара сняли на видео, как ночью крыса обедает в киоске с фастфудом. Опубликованные кадры заинтересовали санитарных врачей.

В итоге точку общепита в Павлодаре оштрафовали почти на миллион тенге за нарушения санитарных норм при хранении и реализации пищевой продукции.

А жительница Алматы пожаловалась акиму города Ерболату Досаеву на крыс в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и на площади. Градоначальник посоветовал обращаться в Open Almaty.