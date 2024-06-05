Перекус крысы самсой в киоске сняли на видео павлодарцы

Жители Павлодара сняли на видео, как ночью крыса обедает в киоске с фастфудом. Опубликованные кадры заинтересовали санитарных врачей, передает Pavlodarnews.kz.

Разгуливающую по самсе крысу на витрине одного из киосков после его закрытия сняли на видео внимательные горожане. Сначала грызун не обратил внимания на направленную на него камеру, но потом убежал.

В городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля пообещали устроить в заведении внеплановую проверку.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором двух крыс обнаружили в ясли-саду Алматы. Как сообщили в управлении образования городского акимата, в учреждении провели дезинфекционные и дератизационные мероприятия, а также для мониторинга деятельности создали специальную комиссию.

В прошлом году жители Актау столкнулись с массовым нашествием крыс - грызуны разгуливали по улицам города, также их замечали в подъездах жилых домов. По словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля, дератизацию в Актау не проводили 10 лет.