Костанаец выдал себя странным маневром, когда увидел полицейское авто

В Костанае задержали подозреваемого в угоне автомобиля, когда он совершил странный маневр при виде автомобиля патрульной полиции и наехал на столб, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сразу два угона автомобилей раскрыли полицейские по "горячим следам" в Костанае.

"21-летний подозреваемый угнал автомобиль Volkswagen ночью со двора дома одного из микрорайонов города. Сделал он это с легкостью, так как ключи были в машине. Доехав до северной части города, при виде служебной автомашины патрульной полиции водитель совершил странный маневр и после наехал на столб освещения", - рассказали в ДП Костанайской области.

При разбирательстве полицейские установили, что водитель не имел водительских прав и от него исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало легкую степень опьянения.

"Хозяин авто даже и не подозревал, что его транспортное средство было похищено. Об этом ему сообщили сотрудники полиции", - уточнили в ведомстве.

По факту незаконного завладения автомобилем проводится досудебное расследование. Более того, правонарушителю за вождение в нетрезвом виде без водительских прав суд уже назначил 20 суток ареста. Машину на время следствия водворили на специализированную стоянку.

Второй 37-летний водитель был задержан полицейскими за рулем автомобиля "ВАЗ-2110".

"При проверке документов полицейские установили, что он, будучи лишенным права управления, повторно сел за руль", - уточнили в ДП региона.

Вместе с тем у мужчины также медицинское освидетельствование выявило легкую степень опьянения.

"В ходе дальнейших разбирательств следствие установило, что данный автомобиль был угнан из поселка Каскат Мендыкаринского района. Владелец отдал его в ремонт и не давал разрешения на управление", - сообщили в ведомстве.

По факту угона и управления автомобилем лицом, лишенным водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения полиция начала сразу два досудебных расследования.

К слову, на территории республики с 21 по 23 октября проводилось оперативно-профилактическое "Автомобиль". За три дня операции полицейские Костанайской области раскрыли семь ранее совершенных угонов.

Активно проводились проверки в гаражных кооперативах, частных мастерских, автостоянках и рынках с целью выявления угнанных автомобилей и их запчастей.

"Привлекли к ответственности 19 жителей региона, незаконно торговавших запчастями и деталями от автомобилей", - отметили в ДП Костанайской области.

Ранее на окраине Экибастуза с кладбища угнали автомобиль, принадлежащий работнику учреждения. Подозреваемого задержали в Астане. Расследование продолжается.

А в Костанае угнали автомобиль медиков, приехавших на вызов к больному пациенту. Полицейские ввели в городе план "Перехват". Во время задержания от мужчины за рулем исходил запах алкоголя.

В Караганде на глазах владельца автомобиля угнали его автомобиль стоимостью 5,5 млн тенге. Подозреваемого в преступлении задержали "по горячим следам".