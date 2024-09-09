Авто за 5,5 млн тенге угнали на глазах у карагандинца

В Караганде на глазах владельца автомобиля угнали его транспортное средство. Подозреваемого в преступлении задержали "по горячим следам", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Ново-Майкудукского отдела полиции УП Караганды совместно с нарядом полка патрульной полиции "по горячим следам" задержали по подозрению в угоне легкового автомобиля 43-летнего мужчину.

"Злоумышленник, действуя с особой дерзостью, на глазах 38-летнего потерпевшего угнал его транспортное средство", - отметили в МВД.

Сумма ущерба составила 5,5 млн тенге.

"Подозреваемый дал признательные показания. Автомобиль возвращен потерпевшей стороне", - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Отметим, что по ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Павлодарской области сотрудники полиции сняли на видео погоню за автомобилем в рамках плана "Перехват". Угон транспортного средства раскрыли по "горячим следам", подозреваемый задержан.

А в Костанае полицейские задержали за рулем нетрезвого жителя другой области, приехавшего на заработки и не имеющего водительских прав. Мужчину также подозревают в угоне автомобиля.