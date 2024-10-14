Авто угнали с кладбища в Экибастузе

На окраине Экибастуза с кладбища угнали автомобиль, принадлежащий местному работнику. Подозреваемого задержали в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в период с 11 по 12 октября на территории Павлодарской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Угон".

"В рамках ОПМ "Угон" полицейскими Экибастуза задержан в Астане 41-летний житель столицы, который, находясь на кладбище, расположенном на окраине Экибастуза, путем свободного доступа совершил угон автомашины Audi 80, принадлежащей работнику кладбища", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, а расследование продолжается.

Полицейские рекомендуют следующий порядок действий при угоне транспортного средства: первым делом нужно позвонить в дежурную часть по номеру "102".

"Оперативный звонок в полицию приводит в действие стандартную процедуру при угонах - план "Перехват", так как в течение первых нескольких часов наиболее высоки шансы найти автомобиль", - отметили в ведомстве.

В рамках плана "Перехват" данные угнанного автомобиля сообщают не только постам патрульной полиции, но и другим подразделениям полиции.

Владельцу транспортного средства следует:

подтвердить свое право на машину;

описать признаки автомобиля, которые помогут его найти (регистрационные данные и внешнее описание);

сообщить о количестве бензина в баке, установленных противоугонных средствах, пробеге авто, секретных метках, нанесенных владельцем, особых приметах (описать салон автомобиля, личные вещи, которые в нем лежали).

Ранее в Караганде на глазах владельца автомобиля угнали его транспортное средство стоимостью 5,5 млн тенге. Подозреваемого в преступлении задержали "по горячим следам", а авто вернули собственнику.

В Костанае стражи порядка задержали подозреваемого в угоне автомобиля медицинских работников, приехавших на вызов к пациенту. Как сообщили в полиции, во время задержания от водителя исходил запах алкоголя.