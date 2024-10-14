Авто угнали с кладбища в Экибастузе
Опубликовано:
На окраине Экибастуза с кладбища угнали автомобиль, принадлежащий местному работнику. Подозреваемого задержали в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в период с 11 по 12 октября на территории Павлодарской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Угон".
"В рамках ОПМ "Угон" полицейскими Экибастуза задержан в Астане 41-летний житель столицы, который, находясь на кладбище, расположенном на окраине Экибастуза, путем свободного доступа совершил угон автомашины Audi 80, принадлежащей работнику кладбища", - рассказали в ДП Павлодарской области.
В настоящее время подозреваемый задержан, а расследование продолжается.
Полицейские рекомендуют следующий порядок действий при угоне транспортного средства: первым делом нужно позвонить в дежурную часть по номеру "102".
"Оперативный звонок в полицию приводит в действие стандартную процедуру при угонах - план "Перехват", так как в течение первых нескольких часов наиболее высоки шансы найти автомобиль", - отметили в ведомстве.
В рамках плана "Перехват" данные угнанного автомобиля сообщают не только постам патрульной полиции, но и другим подразделениям полиции.
Владельцу транспортного средства следует:
- подтвердить свое право на машину;
- описать признаки автомобиля, которые помогут его найти (регистрационные данные и внешнее описание);
- сообщить о количестве бензина в баке, установленных противоугонных средствах, пробеге авто, секретных метках, нанесенных владельцем, особых приметах (описать салон автомобиля, личные вещи, которые в нем лежали).
Ранее в Караганде на глазах владельца автомобиля угнали его транспортное средство стоимостью 5,5 млн тенге. Подозреваемого в преступлении задержали "по горячим следам", а авто вернули собственнику.
В Костанае стражи порядка задержали подозреваемого в угоне автомобиля медицинских работников, приехавших на вызов к пациенту. Как сообщили в полиции, во время задержания от водителя исходил запах алкоголя.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173855-avto-ugnali-s-kladbishcha-v-ekibastuze/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.