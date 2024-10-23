Директор благотворительного фонда присвоила деньги на лечение тяжелобольных детей в Актобе

Главе благотворительного фонда "More life", обвиненной в присвоении средств, собранных на лечение тяжелобольных детей, вынесли приговор. Подсудимую лишили свободы на 6,5 лет, передает "Диапазон".

23 октября суд в Актобе приговорил директора благотворительного фонда "More life" и многодетную маму Б. Ж. к 6,5 годам лишения свободы за мошенничество. Также суд обязал ее выплатить потерпевшим материальный ущерб на общую сумму в 40 с лишним миллионов тенге.

"Правда, сами потерпевшие сомневаются, что дождутся этих денег, на счету фонда средств практически нет. С кем будут находиться ее 4 дочери, пока она будет отбывать срок, решат органы опеки", - отмечают авторы статьи.

Напомним, мы писали об этом деле. В апреле этого года в Актобе задержали подозреваемую в присвоении денег, собранных казахстанцами на лечение детей. Тогда по уголовному делу проходило только шесть потерпевших, а общий ущерб предварительно оценивался в сумму более 30 млн тенге.

К моменту начала суда сообщалось о 7 потерпевших и ущербе в 43 млн тенге. Подсудимая вину в преступлении не признала. Она заявила, что нарушают ее конституционные права и назвала суд над ней цирком, на котором присутствовать не желает.

Добавим, по ч. 4 ст. 190 УК РК мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.