Директор благотворительного фонда присвоила деньги на лечение тяжелобольных детей в Актобе
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Главе благотворительного фонда "More life", обвиненной в присвоении средств, собранных на лечение тяжелобольных детей, вынесли приговор. Подсудимую лишили свободы на 6,5 лет, передает "Диапазон".
23 октября суд в Актобе приговорил директора благотворительного фонда "More life" и многодетную маму Б. Ж. к 6,5 годам лишения свободы за мошенничество. Также суд обязал ее выплатить потерпевшим материальный ущерб на общую сумму в 40 с лишним миллионов тенге.
"Правда, сами потерпевшие сомневаются, что дождутся этих денег, на счету фонда средств практически нет. С кем будут находиться ее 4 дочери, пока она будет отбывать срок, решат органы опеки", - отмечают авторы статьи.
Напомним, мы писали об этом деле. В апреле этого года в Актобе задержали подозреваемую в присвоении денег, собранных казахстанцами на лечение детей. Тогда по уголовному делу проходило только шесть потерпевших, а общий ущерб предварительно оценивался в сумму более 30 млн тенге.
К моменту начала суда сообщалось о 7 потерпевших и ущербе в 43 млн тенге. Подсудимая вину в преступлении не признала. Она заявила, что нарушают ее конституционные права и назвала суд над ней цирком, на котором присутствовать не желает.
Добавим, по ч. 4 ст. 190 УК РК мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178149-direktor-blagotvoritelnogo-fonda-prisvoila-sredstva-na-lechenie-tyazhelobolnyh-detey-v-aktobe/