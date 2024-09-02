Директор благотворительного фонда назвала суд над ней цирком в Актобе

В Актобе начался суд над директором фонда "More life". Многодетную мать обвинили в мошенничестве со сбором денег на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Женщина назвала суд над ней цирком, передает "Диапазон".

Фонд собирал деньги на лечение тяжелобольных детей, в том числе и в зарубежных клиниках. Как позже заявили несколько мам, свои обязательства он не выполнил.

Весной этого года директора фонда арестовали, а 2 сентября начался суд по делу о мошенничестве. По данным следствия, в деле семь потерпевших, общий ущерб составил 43 млн тенге.

Перед началом судебного процесса судья отказала обвиняемой в изменении вида пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Подсудимая вину в преступлении не признает. Она заявила, что нарушают ее конституционные права и назвала суд над ней цирком, на котором присутствовать не желает.

"На мои жалобы никто не обращает внимания. У меня есть 47 исходящих заявлений, ни на одно, ни со стороны прокуратуры, ни со стороны следственного суда не было никакого ответа. На кого мне полагаться, как мне защищаться, сидя там?

Если я вошла в вашу статистику, тогда вообще все процессы проводите без меня, осудите меня сразу, не приводя сюда. Я не буду участвовать в этих процессах, смысла нет. Меня никто не слышит. Пока мои конституционные права не будут защищены и учтены, я ни одного слова не скажу. В этом цирке я участвовать не буду", - возмутилась обвиняемая на судебном заседании.

Также она требовала, чтобы журналисты покинули зал суда, но судья напомнила ей, что процесс открытый. В итоге после возмущений обвиняемой суд удалил ее из зала суда.

После этого гособвинитель зачитал обвинительный акт. Из позиции обвинения следует, что у подсудимой изначально был корыстный умысел незаконно обогатиться, и она знала, что многие проявляют сострадание к больным людям, особенно к детям.

По версии обвинения, с целью совершения мошенничества она и создала благотворительный фонд, под прикрытием которого хотела получить деньги, которые неравнодушные казахстанцы будут перечислять на лечение детей. Она предлагала услуги фонда для сбора денег на лечение детей с тяжелыми недугами, потерпевшие ей верили.

Сам сбор денег велся на счета близких больного ребенка, но регулярно собранные на них средства переводили на счет благотворительного фонда. И, как следует из обвинения, собранные деньги директор фонда тратила на собственные нужды.

Представитель одной из потерпевших рассказала журналистам, что сейчас на счету фонда денег нет, а у дочери ее доверителя ухудшается состояние, ей нужна трансплантация почки. На первом судебном процессе присутствовала мама больной девочки, она рассказала, как стала потерпевшей.

"Моя дочь нуждается в трансплантации почки, я обратилась в этот фонд за помощью для сбора средств. Требовалось 30 млн тенге на пересадку почки в Минске, это единственная страна, где узаконено трупное донорство. Нам объяснили, что у фонда подписан меморандум с клиникой Минска, и мы могли собрать 70% от необходимой суммы и уже ехать на пересадку, а остальную сумму можно было добрать в течение двух месяцев.

С помощью фонда мы собрали 16,5 млн тенге и 5,5 млн добавили сами, чтобы набралось 70%. Фонд нас направил в Минск, но перед отъездом предупредили, что бухгалтерия ошиблась и не отправила счет. Но заверили, что ничего страшного, они все оплатят, мы можем ехать, все это было в выходные дни и нас только попросили снять на сутки гостиницу, а в понедельник обещали все оплатить. Мы спокойно поехали", - рассказала мама больной девочки.

Когда приехали в Минск, у заболевшей девочки начались отеки и осложнения из-за того, что они не сразу попали в больницу. Семья обратилась в посольство Казахстана в Минске.

"Они нас устроили в больницу, фонд обещал предоставить гарантийное письмо, что все оплатит в течение 5 дней. Но эти пять дней прошли, а оплата от фонда так и не поступила. Обследование мы прошли, за него фонд тоже не оплатил. Когда мы уезжали, подсудимая предоставила нелегальную платежку, по факту деньги от фонда на счет клиники так и не поступили, это уже выяснилось, когда мы вернулись в Казахстан. Потом я обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас у дочери пошли осложнения, из-за диализа образовалась паховая грыжа, ей предстоит операция в Астане, подали на квоту. На время, пока будет операция, ее будут переводить на гемодиализ, что очень нежелательно для ребенка. Как выяснилось, у фонда сейчас денег нет, я требую максимальное наказание для обвиняемой", - заявила женщина.

На первом судебном процессе пока только выступил гособвинитель. На следующем заседании допросят потерпевших и остальных участников процесса.

Напомним, в апреле этого года в Актобе задержали подозреваемую в присвоении денег, собранных казахстанцами на лечение детей. Тогда по уголовному делу проходило только шесть потерпевших, а общий ущерб предварительно оценивался в сумму более 30 млн тенге.

Отметим, что по ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.