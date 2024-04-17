30 млн тенге на лечение детей: директора фонда задержали в Актобе

В Актобе задержана подозреваемая в присвоении денег, собранных жителями города на лечение детей. Сумма ущерба составила более 30 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в полицию обратились несколько жителей Актобе с заявлением в отношении представителей фонда "More life".

По словам потерпевших, директор фонда завладела деньгами под предлогом оказания помощи в сборе средств на лечение детей. По уголовному делу проходят шесть потерпевших, общий ущерб составил более 30 млн тенге, собранных неравнодушными гражданами.

В одном случае в 2023 году между фондом и родителями ребенка, нуждающегося в лечении, был заключен договор.

После сбора необходимой суммы фонд направил на лечение родителей с ребенком в Минск (Беларусь) без денег и под различными предлогами перевод средств не осуществил. В итоге ребенок не получил должного лечения, семья оказалась без помощи в другой стране.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Направлены международные поручения для проведения следственных действий. Подозреваемая водворена в ИВС.

Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий указанного фонда, обратиться в полицию.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.