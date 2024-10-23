Ранее оправданного в суде сына полковника полиции осудили за сбыт наркотиков в Мангистау

Сына заместителя начальника полиции Западно-Казахстанской области приговорили к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков при повторном рассмотрении дела, передает Lada.kz.

Сына заместителя начальника полиции Западно-Казахстанской области приговорили к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков – по делу, по которому ранее присяжными он был оправдан.

Повторно дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области 21 октября 2024 года с участием присяжных заседателей.

Уголовное правонарушение квалифицировали по пунктам 1, 3, 5 части 3 статьи 297 УК РК "Незаконное приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ с целью сбыта, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов".

Государственный обвинитель просил назначить обвиняемому 11 лет лишения свободы. Он сам и его защитники просили оправдать его.

"Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность подсудимого, по делу не имелось. Вердиктом присяжных заседателей обвиняемый признан виновным в совершении данного преступления. Назначено 10 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу", – сообщили изданию в суде.

Напомним, мы писали об этом деле. В середине мая в Актау оправдали сына полковника полиции, который обвинялся в сбыте наркотиков. Дело рассматривали с участием присяжных заседателей.

В прокуратуре сообщили, что была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого. Однако присяжные заседатели по итогам тайного голосования признали сына полицейского невиновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 3, 5 ч. 3 ст. 297 УК РК.

Позже, в июне, сообщалось, что обвиняемому в наркосбыте сыну заместителя начальника ДП ЗКО отменили оправдательный приговор. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение, подсудимого взяли под стражу в зале суда.

В Верховном суде объяснили отмену оправдательного приговора: основанием послужили нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные при принятии вердикта присяжными заседателями и формировании поставленных им вопросов.