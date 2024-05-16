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Сына полковника полиции оправдали в Актау

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Судья с молотком
Судья. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

Сына полковника полиции, который обвинялся в сбыте наркотиков, оправдали в Актау. Дело рассматривали с участием присяжных заседателей, передает Lada.kz со ссылкой на приговор суда.

Как сообщает издание, оправдательный приговор вынесли в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области.

Из материалов дела следует, что в октябре 2023 года подсудимый, находясь в Актау, пытался распространять психотропные вещества посредством мессенджера Telegram.

По версии следствия, с октября по ноябрь прошлого года мужчина, находясь в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе досудебного расследования лицом под псевдонимом "Старший", незаконно хранил в целях сбыта психотропные вещества в особо крупном размере, а также посредством интернет-ресурсов распространял их путем размещения закладок.

Подсудимый был задержан 8 ноября 2023 года. В ходе обыска у него в рюкзаке обнаружили и изъяли два пакета с герметичными замками, содержащие психотропное вещество "мефедрон", и пергаментную бумагу с психотропным веществом "альфа-PVP" внутри.

Также в рюкзаке были обнаружены 33 полимерных пакета с герметичным замком и 7 свертков, обмотанных изолентой синего цвета, в которых лежало вещество "альфа-PVP". Стражи порядка нашли и электронные весы в количестве 2 штук, металлическую ложку, скотч, изоленту и фольгу.

По версии обвинения, подсудимый своими умышленными действиями совершил уголовное правонарушение, предусмотренное п.1, 3, 5 ч.3 ст.297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

В прокуратуре сообщили, что в деле была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого.

Однако присяжные заседатели по итогам тайного голосования признали подсудимого невиновным в совершении преступления и оправдали за недоказанностью его участия в совершении преступлений.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Также в приговоре суда указывается, что после вступления вердикта в законную силу, вещественные доказательства следует уничтожить.

В прокуратуре заявили, что данный судебный акт будет обжалован.

Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, - 

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101460-syna-polkovnika-policii-opravdali-v-aktau/

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