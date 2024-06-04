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Сына полковника полиции взяли под стражу в Актау после отмены оправдательного приговора

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: SAKDAWUT14 / Getty Images

В Актау обвиняемому в наркосбыте сыну заместителя начальника ДП ЗКО отменили оправдательный приговор. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение, передает Lada.kz.

Сегодня, 4 июня, в Мангистауском областном суде рассмотрено ходатайство прокуратуры области в отношении сына заместителя начальника ДП Западно-Казахстанской области, которого обвиняли в сбыте наркотиков.

Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных.

"Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Подсудимый взят под стражу в зале суда", - прокомментировали в надзорном органе.

Напомним, в середине мая в Актау оправдали сына полковника полиции, который обвинялся в сбыте наркотиков. Дело рассматривали с участием присяжных заседателей.

В прокуратуре сообщили, что была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого. Однако присяжные заседатели по итогам тайного голосования признали сына полицейского невиновным в совершении преступления, предусмотренного п.1, 3, 5 ч.3 ст.297 УК РК.

Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, - 

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111946-syna-polkovnika-policii-vzyali-pod-strazhu-v-aktau-posle-otmeny-opravdatelnogo-prigovora/

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