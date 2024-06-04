Отмену оправдательного приговора сыну полковника полиции объяснили в Верховном суде
Опубликовано:
Стала известна причина отмены оправдательного приговора сыну полковника полиции - были обнаружены уголовно-процессуальные нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как отмечается в официальном Telegram-канале ВС РК, судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда по апелляционному ходатайству прокурора было рассмотрено уголовное дело в отношении сына заместителя начальника ДП ЗКО.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области на основании вердикта присяжных заседателей подсудимый был оправдан по пп.1, 3, 5 ч.3 ст.297 УК РК по обвинению в незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта психотропных веществ.
Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда, изучив материалы уголовного дела, отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение.
"Основанием послужили нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные при принятии вердикта присяжными заседателями и формировании поставленных им вопросов", - подчеркнули в Верховном суде.
Напомним, в середине мая в Актау присяжные заседатели по итогам тайного голосования оправдали сына полковника полиции, который обвинялся в сбыте наркотиков.
При этом в прокуратуре заявили, что была собрана полная доказательная база, подтверждающая виновность подсудимого.
Сегодня стало известно, что в Актау обвиняемому в наркосбыте сыну полковника полиции отменили оправдательный приговор. Сообщалось, что уголовное дело направили на новое рассмотрение.
Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112126-otmenu-opravdatelnogo-prigovora-synu-polkovnika-policii-obyasnili-v-verhovnom-sude/