"Отрицает избиение и изнасилование": лежащую на обочине девушку обнаружили близ Талгара

В Сети появилась информация, что на обочине дороги в Алматинской области обнаружили девушку, которая пыталась покончить с собой. О ситуации рассказали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

В Telegram-канале Egov.press появилась информация, что на обочине Талгарского тракта возле поселка Туздыбастау обнаружили девушку, которая пыталась покончить с собой.

"Полиция утверждает, что она пошла на такой шаг после ссоры с молодым человеком", - говорится в посте.

По другим данным из соцсетей, якобы 18-летняя девушка решилась на отчаянный шаг после избиения и изнасилования.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, информация о случившемся была зарегистрирована в Талгарском районном управлении полиции.

"Факт избиения и изнасилования девушка отрицает, от подачи заявления отказалась. Тем не менее полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что по ч.1 ст.105 УК РК доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а равно его склонение к совершению самоубийства либо содействие таковому, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Сегодня стало известно, что в Талгарском районе Алматинской области четырех парней задержали по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки. По данному факту возбудили уголовное дело.