"Предложил подвезти": 4 парней подозревают в изнасиловании 16-летней девушки под Талгаром

В Сети появилась информация о задержании четырех парней по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки в Талгарском районе. Информацию прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Kozachkov offside была опубликована информация, что инцидент произошел в середине октября в Талгарском районе.

"По версии полиции, один из подозреваемых был знаком с жертвой ранее, возможно, даже дружил с ней. По крайней мере, когда девушка вышла из спортзала, он предложил подвезти ее домой. Она ничего не заподозрила и согласилась сесть в автомобиль, где находились еще трое парней.

После этого 16-летнюю жертву вывезли в пустынное место, где каждый из парней вступил с ней в половой контакт, а основной фигурант - в особо извращенной форме. Несмотря на ее крики и плач, друзья завершили начатое, после чего пригрозили девушке, что убьют ее родственников, если она обратится в полицию", - говорится в посте.

По словам автора, старшему из подозреваемых в преступлении 23 года, а младшему - 18 лет.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим следам" установлены, задержаны и водворены в ИВС все четверо подозреваемых", - заявили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств преступления.

"Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что по ч.3-1 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.