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Более 100 граффити с рекламой наркотиков закрасили в Павлодаре (видео)

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Полицейский с баллончиками с краской
Полицейский делает граффити на асфальте. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре полицейские и волонтеры закрасили незаконные объявления о продаже запрещенных веществ и сделали свои граффити с призывом "Нет наркотикам", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с целью повышения информированности населения о вреде наркомании правоохранителями на постоянной основе проводятся различные профилактические мероприятия.

Так, сотрудники отделения местной полицейской службы УП Павлодара вместе с волонтерами Центра развития молодежных инициатив, а также "Жастар рухы" взяли аэрозольные баллончики с краской и закрасили более 100 граффити с рекламой наркотиков.

Также в ходе мероприятия в общественных местах раздали памятки и дали разъяснения об ответственности в части потребления и распространения запрещенных веществ, в том числе синтетических наркотиков, и их последствий для здоровья.

"Подобные мероприятия по профилактике наркомании, призванные привлечь внимание жителей к ведению здорового образа жизни, к выбору правильного пути и отказу от вредных привычек, будут проводиться и в дальнейшем", - рассказал начальник ОМПС УП Павлодара подполковник полиции Сарин Максат.

В ДП напомнили, что нанесение граффити о незаконном сбыте наркотических средств влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст.299-1 УК РК.

Отметим, что по ст.299-1 УК РК пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Те же действия, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей; 

4) с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов; 

5) с использованием служебного положения, -  

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159014-bolee-100-graffiti-s-reklamoy-narkotikov-zakrasili-v-pavlodare-video/

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