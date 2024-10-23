Актюбинец вернул переведенные на чужую карту 620 тыс. тенге

Суд в Актобе удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 620 тыс. тенге с ответчика, занимавшегося незаконной деятельностью с цифровыми активами, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актюбинской области, судом Актобе рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Истец обратился в суд, мотивировав свои требования тем, что по указанию неизвестного он перевел денежные средства на счет ответчика для оказания юридических услуг по возврату денежных средств.

Факт поступления денег подтверждается выпиской из банка. После на его имя был оформлен торговый счет для отслеживания финансов на брокерской платформе, однако никакие цифровые активы он не получал.

Между ним и ответчиком договорных отношений не было, и они не были ранее знакомы. Истец считает, что ответчик получил денежные средства от него без каких-либо оснований и неосновательно обогатился за счет него.

В связи с чем он просил взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 620 тыс. тенге, а также судебные расходы.

В суде установлено, что истцом на банковский счет ответчика были переведены 620 тыс. тенге, однако при этом истцу ничего не было известно о покупке цифровых активов (биткоинов) в размере 1331 долларов, поскольку от его имени действовали неустановленные органом уголовного расследования лица.

Ответчик предоставил суду выписку с торгового счета биржи "Huobi" о продаже цифровых активов (биткоинов) в размере 1331 долларов (620 000 тенге) и пояснил, что перечисленными денежными средствами распорядился по своему усмотрению без согласия истца, однако письменной формы сделки договора купли-продажи не было заключено.

Истцом в обоснование своих требований представлены доказательства, подтверждающие факт перечисления и поступления денежных средств ответчику, тогда как ответчик в силу требования подпункта 4 статьи 960 ГК не представил доказательств, подтверждающих, что истец знал об отсутствии обязательств или предоставил денежные средства в качестве благотворительности.

Согласно п.5 ст.11 Закона "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории Республики Казахстан запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории Международного финансового центра "Астана".

В данном случае ответчик занимался деятельностью по обороту необеспеченных цифровых активов на платформе "Huobi", что на территории Республики Казахстан незаконно.

Кроме того, ответчик, не имея разрешения на осуществление деятельности от уполномоченного органа, реализовывал цифровые активы на территории Республики Казахстан, что прямо запрещено законом.

Решением суда иск удовлетворен, с ответчика в пользу истца взыскана сумма неосновательного обогащения. Решение суда вступило в законную силу.

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А житель Алматы хотел купить криптовалюту и лишился 67 млн тенге.