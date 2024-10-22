Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Девушка в никабе с окровавленными руками пыталась прорваться в здание полиции в Актобе

Опубликовано:

Девушка перед зданием полиции Актобе
Девушка. Кадр из видео: t.me/halyqstan

В Сети появилось видео из Актобе. Отмечается, что девушка в черном никабе с окровавленными руками пыталась прорваться в здание полиции. В ДП региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

В подписи к видео сообщалось, что девушка в черном никабе и с окровавленными руками пыталась проникнуть в здание ДП Актюбинской области. Очевидцы рассказывали, что она кричала и пыталась позвать кого-то, кто находился внутри полицейского ведомства.

В ДП Актюбинской области прокомментировали инцидент.

"Подозреваемая по уголовному делу за сбыт наркотических средств требовала вернуть ей документы, которые находятся в уголовном деле. Ей оказана медицинская помощь и проведена разъяснительная беседа", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что карагандинку привлекли к административной ответственности за причинение телесных повреждений своему мужу. Женщина ударила его камнем по голове во время конфликта. В отношении нее возбудили административное дело по ч.1 ст.73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и направили его в суд. В итоге женщину оштрафовали на 15 МРП (55 380 тенге). Постановление суда вступило в законную силу.

Также в области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес жене удары ножом в область груди и шеи. Мужчину осудили на 8 лет лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177454-devushka-v-nikabe-s-okrovavlennymi-rukami-pytalas-prorvatsya-v-zdanie-policii-v-aktobe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie