Карагандинка ударила мужа камнем по голове и оказалась в суде
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Карагандинку привлекли к административной ответственности за причинение телесных повреждений своему мужу. Женщина ударила его камнем по голове во время конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.
Как сообщается на официальной странице судов Карагандинской области в Facebook, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Караганды было рассмотрено административное дело в отношении женщины по факту причинения телесных повреждений своему мужу.
Установлено, что 21 апреля 2024 года около 00.10 она возле подъезда в 23 микрорайоне в ходе конфликта ударила супруга камнем в область головы, так как он пытался столкнуть с мопеда ее несовершеннолетних детей. Мужчине был причинен легкий вред здоровью.
В отношении горожанки возбудили административное дело по ч.1 ст.73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и направили его в суд.
В итоге суд ее признал виновной и оштрафовал на 15 МРП (55 380 тенге). Постановление суда вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что в суде Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении казахстанца, который пытался убить свою жену. Следственным органом подсудимый обвинялся по ч.3 ст.24, п.4 ч.2 ст.99 УК, то есть в покушении на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности. Решением суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
Также в области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес жене удары ножом в область груди и шеи. Мужчину осудили на 8 лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177168-karagandinka-udarila-muzha-kamnem-po-golove-i-okazalas-v-sude/