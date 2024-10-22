Карагандинка ударила мужа камнем по голове и оказалась в суде

Карагандинку привлекли к административной ответственности за причинение телесных повреждений своему мужу. Женщина ударила его камнем по голове во время конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается на официальной странице судов Карагандинской области в Facebook, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Караганды было рассмотрено административное дело в отношении женщины по факту причинения телесных повреждений своему мужу.

Установлено, что 21 апреля 2024 года около 00.10 она возле подъезда в 23 микрорайоне в ходе конфликта ударила супруга камнем в область головы, так как он пытался столкнуть с мопеда ее несовершеннолетних детей. Мужчине был причинен легкий вред здоровью.

В отношении горожанки возбудили административное дело по ч.1 ст.73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и направили его в суд.

В итоге суд ее признал виновной и оштрафовал на 15 МРП (55 380 тенге). Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в суде Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении казахстанца, который пытался убить свою жену. Следственным органом подсудимый обвинялся по ч.3 ст.24, п.4 ч.2 ст.99 УК, то есть в покушении на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности. Решением суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Также в области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес жене удары ножом в область груди и шеи. Мужчину осудили на 8 лет лишения свободы.