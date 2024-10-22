63-летняя женщина подозревается в убийстве сожителя в Темиртау

В Темиртау 63-летняя женщина подозревается в убийстве сожителя. Она арестована, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Преступление совершено в одной из квартир многоэтажки на правом берегу 21 октября. По словам соседей, предположительно, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина схватилась за нож.

В пресс-службе ДП Карагандинской области подтвердили факт убийства мужчины.

"По факту убийства 21 октября в Темиртау возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 63-летняя сожительница потерпевшего. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - сообщили в ведомстве.

Здесь добавили, что потерпевший и подозреваемая на учете в полиции не состояли.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области женщину подозревают в убийстве мужа, от которого она много лет терпела издевательства. На время следствия она была помещена в изолятор временного содержания.

Также в области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес жене удары ножом в область груди и шеи. Мужчину осудили на 8 лет лишения свободы.