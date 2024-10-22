63-летняя женщина подозревается в убийстве сожителя в Темиртау
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В Темиртау 63-летняя женщина подозревается в убийстве сожителя. Она арестована, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.
Преступление совершено в одной из квартир многоэтажки на правом берегу 21 октября. По словам соседей, предположительно, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина схватилась за нож.
В пресс-службе ДП Карагандинской области подтвердили факт убийства мужчины.
"По факту убийства 21 октября в Темиртау возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 63-летняя сожительница потерпевшего. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - сообщили в ведомстве.
Здесь добавили, что потерпевший и подозреваемая на учете в полиции не состояли.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области женщину подозревают в убийстве мужа, от которого она много лет терпела издевательства. На время следствия она была помещена в изолятор временного содержания.
Также в области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес жене удары ножом в область груди и шеи. Мужчину осудили на 8 лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177268-63-letnyaya-zhenshchina-podozrevaetsya-v-ubiystve-sozhitelya-v-temirtau/