Поездка в автобусе обошлась карагандинке в 380 тыс. тенге, но пропажу удалось вернуть
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В Караганде сотрудники полиции задержали 21-летнего мужчину по подозрению в краже мобильного телефона у 70-летней пенсионерки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, подозреваемого задержали по "горячим следам". По данным полиции, молодой человек в маршрутном автобусе вытащил мобильный телефон из кармана куртки пожилой женщины.
Сумма ущерба составила 380 тысяч тенге.
"Подозреваемый дал признательные показания. Украденный мобильник передан потерпевшей", - рассказали в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.
Добавим, что согласно ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее в Карагандинской области 19-летний парень был задержан по подозрению в попытке ограбления продуктового магазина. По данным стражей порядка, молодой человек на глазах у продавца вынес ящик пива, находившийся у входной двери.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165401-poezdka-v-avtobuse-oboshlas-karagandinke-v-380-tys-tenge-no-propazhu-udalos-vernut/