Кража на 8 млн тенге произошла в компьютерном клубе Караганды
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В Караганде полицейские вернули оборудование, похищенное из компьютерного клуба. Подозреваемый задержан, проводится расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Ново-Майкудукского отдела полиции УП Караганды по подозрению в краже задержали 20-летнего молодого человека.
По версии следствия, парень проник в компьютерный клуб, где похитил системные блоки и мониторы. Сумма ущерба составила 8 млн тенге. Задержанный дал признательные показания.
В ходе мероприятий полицейские установили и человека, который скупил все краденые компьютеры. Вещественные доказательства (шесть процессоров) изъяты и возвращены потерпевшей стороне.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Ранее в Караганде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из цеха предприятия по металлообработке. Преступление произошло в ночное время: злоумышленник проник в помещение, отжав пластиковое окно. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 250 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.
Помимо этого, недавно в городе был задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже золотых изделий стоимостью 650 тысяч тенге из квартиры местной жительницы. В ходе следственных мероприятий он дал признательные показания, а похищенные ювелирные изделия были изъяты в качестве вещественных доказательств. Возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169795-krazha-na-8-mln-tenge-proizoshla-v-kompyuternom-klube-karagandy/
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