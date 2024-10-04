Кража на 8 млн тенге произошла в компьютерном клубе Караганды

В Караганде полицейские вернули оборудование, похищенное из компьютерного клуба. Подозреваемый задержан, проводится расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Ново-Майкудукского отдела полиции УП Караганды по подозрению в краже задержали 20-летнего молодого человека.

По версии следствия, парень проник в компьютерный клуб, где похитил системные блоки и мониторы. Сумма ущерба составила 8 млн тенге. Задержанный дал признательные показания.

В ходе мероприятий полицейские установили и человека, который скупил все краденые компьютеры. Вещественные доказательства (шесть процессоров) изъяты и возвращены потерпевшей стороне.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ранее в Караганде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из цеха предприятия по металлообработке. Преступление произошло в ночное время: злоумышленник проник в помещение, отжав пластиковое окно. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 250 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

Помимо этого, недавно в городе был задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже золотых изделий стоимостью 650 тысяч тенге из квартиры местной жительницы. В ходе следственных мероприятий он дал признательные показания, а похищенные ювелирные изделия были изъяты в качестве вещественных доказательств. Возбуждено уголовное дело.