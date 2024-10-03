Кражу с предприятия расследуют в Караганде

В Караганде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из цеха предприятия по металлообработке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Центрального отдела полиции Караганды задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи на предприятии по металлообработке.

Преступление произошло ночью: злоумышленник проник в цех, отжав пластиковое окно, и похитил ноутбук.

Потерпевшая сторона оценила ущерб в 250 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется дальнейшее расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Караганде задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже золотых изделий стоимостью 650 тысяч тенге из квартиры местной жительницы. В ходе следственных мероприятий он дал признательные показания, а похищенные ювелирные изделия были изъяты в качестве вещественных доказательств. Возбуждено уголовное дело.

Также недавно сотрудники полиции задержали 21-летнего мужчину по подозрению в краже мобильного телефона у 70-летней пенсионерки. Сумма ущерба составила 380 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.