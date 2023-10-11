Скрылся от полиции: в Астане ищут осужденного, которого везли в изолятор

В мессенджерах среди астанчан рассылается информация о "сбежавшем заключенном", которого ищут в столице. Информацию о скрывшемся от полиции осужденном подтвердили в КУИС, передает корреспондент NUR.KZ.

Из рассылки стало известно о мужчине, который "сбежал в Астане при доставлении в исправительное учреждение" 10 октября.

В пресс-службе КУИС МВД подтвердили, что в столице ищут скрывшегося от полиции осужденного. Он пропал когда сотрудники везли его в изолятор.

"При доставлении в следственный изолятор лица, в отношении которого постановлением суда отменено условно-досрочное освобождение, скрылся от сотрудников полиции. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия", – сообщили в пресс-службе КУИС.

Напомним, в начале августа сообщалось, что заключенный сбежал из колонии в Карагандинской области. Тогда в региональном ДУИС сообщали, что 29-летнего мужчину осудили за кражу и угон на 4 года лишения свободы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов осужденный был задержан оперативниками.

Кроме того, в конце февраля осужденный совершил побег из учреждения №16 ДУИС по Восточно-Казахстанской области. Мужчина был лишен свободы за разбой.

При этом отметим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 426 "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".

Так, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное:

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Однако лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами 2) и 3) части второй настоящей статьи.