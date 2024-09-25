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Павлодарцу грозит лишение прав за выезд на "встречку"

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Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Neda Krstic / Getty Images

Выявлен павлодарец, который выехал на полосу встречного движения. За подобное правонарушение предусмотрено лишение водительских прав на полгода, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, выезд на встречную полосу является одним из грубых нарушений ПДД.

"Такой маневр создает опасность для всех, поэтому из-за пересечения сплошной часто случаются аварии, в результате которых люди получают увечья, погибают", - отметили в ДП региона.

В Павлодарской области с начала 2024 года 192 водителя привлечены за это нарушение к ответственности и лишены водительских прав сроком на 6 месяцев.

"К примеру, инспекторами батальона патрульной полиции УП Павлодара на улице Машхура Жусупа задержан водитель, который, управляя автомашиной Toyota, выехал на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Горожанин привлечен к ответственности - материал направили в суд для принятия решения.

"За такое злостное нарушение водитель будет караться лишением права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев", - отметили в ДП Павлодарской области.

Добавим, что по ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев. 

Ранее на одной из дорог Павлодара сняли на видео свадебный кортеж, водители трех авто в котором нарушили ПДД. Из одной машины по пояс вылез человек, а два других автомобиля создали аварийную обстановку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2165758-pavlodarcu-grozit-lishenie-prav-za-vyezd-na-vstrechku/

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