Павлодарцу грозит лишение прав за выезд на "встречку"

Выявлен павлодарец, который выехал на полосу встречного движения. За подобное правонарушение предусмотрено лишение водительских прав на полгода, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, выезд на встречную полосу является одним из грубых нарушений ПДД.

"Такой маневр создает опасность для всех, поэтому из-за пересечения сплошной часто случаются аварии, в результате которых люди получают увечья, погибают", - отметили в ДП региона.

В Павлодарской области с начала 2024 года 192 водителя привлечены за это нарушение к ответственности и лишены водительских прав сроком на 6 месяцев.

"К примеру, инспекторами батальона патрульной полиции УП Павлодара на улице Машхура Жусупа задержан водитель, который, управляя автомашиной Toyota, выехал на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Горожанин привлечен к ответственности - материал направили в суд для принятия решения.

"За такое злостное нарушение водитель будет караться лишением права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев", - отметили в ДП Павлодарской области.

Добавим, что по ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Ранее на одной из дорог Павлодара сняли на видео свадебный кортеж, водители трех авто в котором нарушили ПДД. Из одной машины по пояс вылез человек, а два других автомобиля создали аварийную обстановку.