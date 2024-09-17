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Семейчанин решил проехаться по "встречке" и устроил ДТП (видео)

Опубликовано:

Машина едет по встречной полосе
Нарушитель. Скриншот: t.me/dp_abai

Житель Семея ехал по встречной полосе, подвергая опасности других водителей. В результате допустил столкновение с авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

В соцсетях распространилось видео с участием 49-летнего водителя Daewoo Nexia из Семея, который ехал по встречной полосе. Его действия 16 сентября попали в кадр видеорегистратора.

При этом, как сообщается в Telegram-канале областного ДП, своими действиями он подвергал опасности других водителей - им приходилось объезжать и уступать ему дорогу. Но даже при этом горе-водителю ДТП избежать не удалось.

Примерно в 21:20 он столкнулся с "Ваз 21911". Никто не пострадал.

Водителя Daewoo Nexia привлекли к административный ответственности за нарушение водителями ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств и причинившее материальный ущерб.

Материалы направлены в суд, его собираются лишить прав. Со всеми предъявленными нарушениями водитель согласился.

Отметим, согласно части 1 статьи 610 КоАП, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет:

  • штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге);
  • лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2162538-semeychanin-reshil-proehatsya-po-vstrechke-i-ustroil-dtp-video/

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