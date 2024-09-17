Семейчанин решил проехаться по "встречке" и устроил ДТП (видео)

Житель Семея ехал по встречной полосе, подвергая опасности других водителей. В результате допустил столкновение с авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

В соцсетях распространилось видео с участием 49-летнего водителя Daewoo Nexia из Семея, который ехал по встречной полосе. Его действия 16 сентября попали в кадр видеорегистратора.

При этом, как сообщается в Telegram-канале областного ДП, своими действиями он подвергал опасности других водителей - им приходилось объезжать и уступать ему дорогу. Но даже при этом горе-водителю ДТП избежать не удалось.

Примерно в 21:20 он столкнулся с "Ваз 21911". Никто не пострадал.

Водителя Daewoo Nexia привлекли к административный ответственности за нарушение водителями ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств и причинившее материальный ущерб.

Материалы направлены в суд, его собираются лишить прав. Со всеми предъявленными нарушениями водитель согласился.

Отметим, согласно части 1 статьи 610 КоАП, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет:

штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге);

лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.