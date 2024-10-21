Переехавшего к матери россиянина выдворили из Казахстана

Из Костанайской области выдворили гражданина Российской Федерации за систематическое нарушение законодательства Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по заявлению отдела полиции о выдворении иностранца за пределы Республики Казахстан рассмотрел Карабалыкский районный суд.

Суд установил, что осенью прошлого года гражданин Российской Федерации приехал в Казахстан и поселился в квартире своей матери в поселке Карабалык. Им было получено разрешение на временное проживание в Казахстане.

"Однако в период нахождения в Казахстане россиянин неоднократно нарушал законодательство. Он нигде не работал, находился на иждивении матери и злоупотреблял спиртным", - отметили в суде.

На этой почве мужчина трижды был привлечен к административной ответственности, в том числе за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, совершенные в отношении 83-летней матери.

Несогласие с требованиями отдела полиции россиянин мотивировал тем, что в случае его выдворения из РК некому будет осуществлять уход за престарелой матерью.

"Вместе с тем выяснилось, что, хотя он и жил с матерью, закупом продуктов питания, уборкой квартиры, двора и лечением престарелой женщины занималась внучка, проживающая в поселке Карабалык, имеющая собственное жилье и готовая переселить бабушку к себе", - пояснили в суде.

На основании положений Закона РК "О правовом положении иностранцев" суд удовлетворил заявление ГУ "Отдел полиции Карабалыкского района".

Решение пока не вступило в законную силу.

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Из Алматы депортировали 50 нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну, нарушив миграционное законодательство. Среди них - граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.