"Удалось предупредить массовые драки": в Астане выросло число преступлений, совершенных подростками

На брифинге в СК старший помощник прокурора Астаны по несовершеннолетним рассказала о ситуации по правонарушениям среди детей и подростков, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, ситуацию по правонарушениям среди детей и подростков прокомментировала в Службе коммуникаций старший помощник прокурора Астаны по несовершеннолетним Айгерим Умирзакова.

Отмечается, что в столице выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

По данным спикера, существует несколько видов правонарушений, которые могут быть совершены подростками, например, нанесение тяжкого вреда здоровью, хулиганство, распространение наркотиков.

Ответственность за такие действия наступает с 14 лет — это возраст, когда ребенок может быть привлечен к уголовной ответственности. С 16 лет подросток несет полную уголовную ответственность.

"Важно понимать, что уголовное правонарушение может повлиять на будущее ребенка: это может отразиться на учебе, дальнейшем трудоустройстве и социальном статусе. Если же несовершеннолетний не достиг такого возраста, то ответственность понесут его родители.

За последние несколько лет более 300 родителей привлечены к административной ответственности за незаконные действия своих детей. Имеется много резонансных примеров, когда необдуманные действия приводят к несчастным случаям", - подчеркнула Айгерим Умирзакова.

Немало правонарушений на сегодня совершаются в виртуальной среде. Кибербуллинг, распространение запрещенных материалов, участие в опасных интернет-челленджах — все это также может негативно отразиться на детях.

В этой связи родителей просят контролировать активность своих детей в интернете, объяснять им, какие действия в сети могут привести к серьезным последствиям, и учить защищать свои личные данные.

Был поднят и вопрос алкоголя, наркотиков. Спикер отметила, что родителям следует уделять внимание любым изменениям в поведении ребенка, которые могут сигнализировать о возможных проблемах.

Она напомнила, что за помощью в сложных вопросах по несовершеннолетним можно обратиться к правоохранительным органам, а также в колл-центр по номеру 111.

Кроме того, теперь за каждой школой закреплен инспектор полиции по делам несовершеннолетних и прокурор, которые также могут проконсультировать.

Также спикер разъяснила, какие меры принимаются в столице по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

"Основные меры включают профилактическую работу в образовательных учреждениях, проведение разъяснительной работы с родителями, патрулирование в местах массового пребывания молодежи, а также взаимодействие с правоохранительными органами.

При координации столичной прокуратуры сейчас эти меры усилены. Благодаря оперативным действиям и вниманию к получаемой информации удалось предупредить массовые драки.

Созданные мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, ДКНБ и образования провели разъяснительные беседы с учащимися. Охвачено более 100 организаций образования", - сообщила она.

Напомним, 10 октября в Сети появилось видео о "разборках" среди подростков. В публикации сообщали, что более 200 подростков ходили по улицам, нападая на других подростков и избивая их. Некоторые из них открыто ходили с ножами, утверждал автор. В полиции сообщили, что прибывший на место наряд предотвратил хулиганские действия, некоторые из подростков были доставлены в отделение. Возбуждено уголовное дело.

Несколько недель назад массовая драка произошла на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы. В департаменте полиции сообщили, что задержаны 20 молодых людей.

В мае массовая драка не менее 40 учащихся кадетской школы произошла в Павлодаре. Несколько человек в результате пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

Так же в мае выпускники Мангистау устроили массовую потасовку прямо на последнем звонке. Тогда 47 несовершеннолетних доставили в отдел полиции.

В марте в соцсетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции.