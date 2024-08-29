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Астанчанин отвез машину в СТО, а ее тайком сдали на металлолом

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Механик чинит авто
СТО. Иллюстративное фото: Getty Images/ Colorblind Images LLC

Сотрудника одной из СТО столицы подозревают в том, что он сдал машину клиента в пункт приема металлолома, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

По информации пресс-службы Департамента полиции Астаны, с заявлением к правооохранителям обратился 37-летний местный житель. Он сообщил, что у него угнали автомашину.

Сообщается, что мужчина оставил свой автомобиль для ремонта в одной из СТО города.

"Спустя две недели он узнал, что сотрудник автосервиса сдал его в пункт приема металлолома. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции района Алматы был задержан 26-летний житель города, который путем свободного доступа тайно похитил автомашину марки Ford T22, тем самым причинив материальный ущерб", - рассказали в ДП.

Задержанный дал признательные показания. По данному преступлению было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 23-летний парень оказался на скамье подсудимых в Павлодаре. Его обвиняли в том, что он на эвакуаторе вывез чужое авто и сдал его в пункт приема металлолома за 80 тысяч тенге.

Несколько лет назад в Алматинской области убили пенсионера, а его машину разрезали на части и сдали на металлолом. Подозреваемый был задержан и помещен под стражу.

Ранее мы писали, что приехавший из Акмолинской области молодой человек угонял в Караганде машины, которые в последующем сдавал в пункты приема металла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154895-astanchanin-otvez-mashinu-v-sto-a-ee-taykom-sdali-na-metallolom/

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