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Из Москвы в Астану вернули казахстанца, объявленного в розыск

Опубликовано:

Мужчину ведут полицейские
Подозреваемый. Кадр из видео: ДП Астаны

Казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на миллионы тенге, экстрадировали из Москвы в Астану - он находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Столичной полицией во взаимодействии с коллегами ОМВД России и органами прокуратуры задержан находящийся в международном розыске гражданин Республики Казахстан, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, с июня 2024 года 28-летний житель столицы скрывался на территории Москвы.

По согласованию казахстанских и российских коллег фигурант в упрощенном порядке был возвращен на территорию Казахстана и водворен в следственный изолятор.

"Установлено, что в период времени с ноября по декабрь 2023 года, обвиняемый совершил мошенничество в отношении столичного предпринимателя. Обещая ему оплатить налоги ИП, он получил доступ к мобильному банкингу потерпевшего. В дальнейшем, в течение месяца, осуществил перевод денежных средств в размере более 16 млн. тенге на свой банковский счет", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164674-obyavlennogo-v-mezhdunarodnyy-rozysk-kazahstanca-vernuli-iz-moskvy-v-astanu/

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