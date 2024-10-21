Групповое изнасилование девочки в Уральске: осужденным изменили сроки

В ЗКО в апелляции изменили сроки лишения свободы осужденным за изнасилование несовершеннолетней, угон машины, кражу и хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, 5 июня 2024 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО рассмотрел уголовное дело в отношении Р. и четверых несовершеннолетних - А., Н., Қ. и М.

Следствием обвинялись:

А. и Н. - в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору (ст.293 ч.2 п.1 УК);

Қ. - в угоне автомобиля без цели хищения (ст.200 ч.1 УК), а также в краже с проникновением в автомашину (ст.188 ч.3 п.3 УК);

А. и М. - в краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в автомашину (ст.188 ч.3 п.3 УК);

все подсудимые - в изнасиловании малолетней с использованием ее беспомощного состояния группой лиц по предварительному сговору (ст.120 ч.4 УК);

А. - в иных действиях сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния (ст.121 ч.4 УК).

Суд установил следующие преступления со стороны обвиняемых, совершенные в прошлом году:

11 мая А. и Н. в торговом доме нанесли телесные повреждения гражданину, сделавшему замечание одному из парней из-за курения;

23 мая Қ. незаконно завладел без цели хищения автомобилем Lada, причинив его владельцу ущерб в 900 тыс. тенге;

29 мая Қ. незаконно проник в автомашину Hyundai и похитил денежные средства, причинив владельцу ущерб более 1 млн тенге;

10 июня А. и М. незаконно проникли в автомашину Volkswagen, откуда похитили мобильный телефон, причинив владельцу ущерб в 130 тыс. тенге;

11 июня на съемной квартире подсудимые группой лиц изнасиловали малолетнюю;

А., воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил иные действия сексуального характера.

Вина подсудимых была доказана их показаниями в ходе досудебного расследования, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, выемки, очной ставки, видеозаписями и заключениями судебных экспертиз.

Прокурор поддержал обвинение в полном объеме и просил всем подсудимым назначить реальное лишение свободы. Потерпевшие просили назначить подсудимым строгое наказание.

"Представитель потерпевшей и адвокат, основываясь на показаниях потерпевшей в суде о том, что в отношении нее не были совершены изнасилование и насильственные действия сексуального характера, просили оправдать подсудимых", - отметили в суде.

Сторона защиты просила оправдать обвиняемых по всем преступлениям в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений. Сами подсудимые вину не признали.

"Подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им небольшой, средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях", - подчеркнули в суде.

Были учтены характер, степень общественной опасности, тяжесть и направленность правонарушений, отсутствие обстоятельств, отягчающих и смягчающих уголовную ответственность и наказание у Р., наличие смягчающих обстоятельств - несовершеннолетний возраст М., А., Н. и Қ. на момент совершения преступлений.

Суд назначил Р. наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

"М., А., Н. и Қ. назначено меньшее наказание с учетом положений ст.81 ч.7 УК о том, что лишение свободы несовершеннолетним не может быть назначено на срок свыше 10 лет", - пояснили в суде.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда от 18 октября 2024 года приговор суда по апелляционному ходатайству прокурора был изменен в части назначенного М., Н. и Қ. наказания.

По совокупности преступлений суд апелляционной инстанции окончательно назначил наказание в виде лишения свободы М. и Н. - сроком на 7 лет 7 месяцев, Қ. - сроком на 8 лет 1 месяц.

В остальной части приговор суда оставили без изменения.

Апелляционное ходатайство прокурора было удовлетворено частично, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

"В ходе апелляционного рассмотрения коллегия подтверждения доводам апелляционных жалоб не нашла, при этом усмотрела неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, в связи с чем увеличила М., Н. и Қ. сроки наказания", - уточнили в суде.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Напомним, о групповом изнасиловании 13-летней девочки в Уральске стало известно в июле прошлого года. В областном департаменте полиции пояснили, что преступление произошло ночью 12 июня на съемной квартире. Сначала сообщалось, что в качестве подозреваемых проходят четыре человека - юноши 16 и 15 лет.

Позже был задержан пятый подозреваемый - на момент происшествия он уже был совершеннолетним.

Дело в отношении пятерых фигурантов было направлено в суд ЗКО в декабря прошлого года. Процесс проходил в закрытом режиме в силу возраста пострадавшей и обвиняемых.

В июне суд первой инстанции назначил Р. наказание в виде 20 лет лишения свободы, М. и Н. - 7 лет и 6 месяцев колонии, а А. и Қ. - 8 лет лишения свободы.