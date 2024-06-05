Изнасилование девочки-подростка: пятерых человек приговорили к срокам в ЗКО

Суд в ЗКО вынес приговор пятерым парням, совершившим изнасилование несовершеннолетней девочки. Их также обвиняли в ряде других преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых граждан - Р., а также несовершеннолетних А., Н., Қ. и М.

Так, в пресс-службе Верховного суда в Telegram сообщили, что 11 мая 2023 года А. и Н. в торговом доме избили гражданина В., сделавшего замечание курящему Н. Их обвиняли в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору (пункт 1 части 2 статьи 293 УК РК).

23 мая 2023 года Қ. незаконно завладел автомобилем "Лада", причинив его владельцу ущерб в 725 тыс. тенге. А 29 мая того же года он проник в другой автомобиль и похитил деньги. Ущерб владельцу составил более 1 млн тенге.

Қ. обвинили в угоне авто без цели хищения (часть 1 статьи 200 УК РК) и краже с проникновением в автомашину (пункт 3 части 3 статьи 188 УК РК).

10 июня 2023 года А. и М. незаконно проникли в Volkswagen и похитили мобильный телефон, ущерб владельцу составил 130 тыс. тенге. Их обвиняли в краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в автомашину (пункт 3 части 3 статьи 188 УК РК).

Всех пятерых обвинили в изнасиловании малолетней на съемной квартире с использованием ее беспомощного состояния (часть 4 статьи 120 УК РК). Также одного из них - А. - в иных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

Вина подсудимых доказана их показаниями в ходе досудебного расследования, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, протоколами допросов малолетней и так далее.

Сами подсудимые вину не признали. Однако суд признал их виновными.

Были учтены характер, степень общественной опасности, тяжесть и направленность правонарушений, отсутствие обстоятельств, отягчающих и смягчающих уголовную ответственность и наказание у Р., наличие смягчающих обстоятельств - несовершеннолетний возраст М., А., Н. и Қ. на момент совершения преступлений.

Суд назначил Р. наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Несовершеннолетним по совокупности преступлений М. и Н. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев, а А. и Қ. - 8 лет лишения свободы.

При этом А., Н., Қ. и М. было назначено меньшее наказание с учетом положений части 7 статьи 81 УК о том, что лишение свободы несовершеннолетним не может составлять 10 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, что дело в отношении пятерых фигурантов дела было направлено в суд ЗКО в январе этого года.

О групповом изнасиловании 13-летней девочки в Уральске стало известно в июле прошлого года. В областном департаменте полиции пояснили, что преступление произошло ночью 12 июня на съемной квартире.

Позже был задержан пятый подозреваемый - на момент происшествия он уже был совершеннолетним.

Отметим, согласно части 4 статьи 120 УК РК изнасилование малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.