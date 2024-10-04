Замначальника полиции задержали с поличным в ЗКО
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В ЗКО заместителя начальника РОВД, майора полиции подозревают в получении 400 тыс. тенге от главы крестьянского хозяйства за покровительство, передает "Мой город".
Как сообщили в пресс-службе областного суда, районный суд Жанибекского района санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении заместителя начальника РОВД, майора полиции. Его подозревают в мошенничестве.
По версии следствия, 24 августа полицейский потребовал у главы крестьянского хозяйства 400 тыс. тенге, а взамен пообещал дальнейшее покровительство в течение года.
При этом первую часть денег требовалось передать в августе, а вторую - в сентября.
"Потерпевший занимался разведением скота, продажей и перепродажей крупного рогатого скота и решил, что такая поддержка ему понадобится. Сельчанин согласился на условия, и 28 августа отдал 200 тыс. тенге", - рассказали в областном суде.
Однако позже мужчина понял, что такие требования являются незаконными и обратился в Антикоррупционную службу.
14 сентября полицейского задержали с поличным при получении оставшейся части оговоренной суммы.
Теперь майору полиции грозит уголовная ответственность по статье "Мошенничество". Во время досудебного расследования он будет находиться под подпиской о невыезде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169852-zamnachalnika-policii-zaderzhali-s-polichnym-v-zko/
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