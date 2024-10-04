Замначальника полиции задержали с поличным в ЗКО

В ЗКО заместителя начальника РОВД, майора полиции подозревают в получении 400 тыс. тенге от главы крестьянского хозяйства за покровительство, передает "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе областного суда, районный суд Жанибекского района санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении заместителя начальника РОВД, майора полиции. Его подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, 24 августа полицейский потребовал у главы крестьянского хозяйства 400 тыс. тенге, а взамен пообещал дальнейшее покровительство в течение года.

При этом первую часть денег требовалось передать в августе, а вторую - в сентября.

"Потерпевший занимался разведением скота, продажей и перепродажей крупного рогатого скота и решил, что такая поддержка ему понадобится. Сельчанин согласился на условия, и 28 августа отдал 200 тыс. тенге", - рассказали в областном суде.

Однако позже мужчина понял, что такие требования являются незаконными и обратился в Антикоррупционную службу.

14 сентября полицейского задержали с поличным при получении оставшейся части оговоренной суммы.

Теперь майору полиции грозит уголовная ответственность по статье "Мошенничество". Во время досудебного расследования он будет находиться под подпиской о невыезде.

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