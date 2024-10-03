28-летняя карагандинка обратилась в полицию после проникновения в ее квартиру

В Караганде задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже золотых изделий стоимостью 650 тысяч тенге из квартиры местной жительницы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Кировского отдела полиции УП Караганды задержали 40-летнего мужчину по подозрению в краже.

По данным следствия, подозреваемый проник в квартиру 28-летней жительницы города и похитил золотые ювелирные изделия общей стоимостью 650 тысяч тенге.

В ходе следственных мероприятий подозреваемый дал признательные показания, а похищенные ювелирные изделия были изъяты в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится дальнейшее расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что в Караганде сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве с помощью поддельных чеков на общую сумму 100 тыс. тенге. Он дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, недавно сотрудники полиции задержали 21-летнего мужчину по подозрению в краже мобильного телефона у 70-летней пенсионерки. Сумма ущерба составила 380 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.