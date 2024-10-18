Дело "черных риелторов" в Алматы: в суде заслушали свидетелей

В СМУС Алматы продолжается громкий процесс. Заслушаны свидетели по эпизоду незаконного, по версии следствия, присвоения имущества пенсионерки, погибшей от удушения, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед судом по этому делу предстали 22 человека. Согласно обвинению, группа лиц находила одиноких людей с психическими заболеваниями, владеющих недвижимостью; некоторых похищали, удерживали в неволе, а их квартиры переписывали на других и продавали. Сегодня в зале суда рассматривают шестой и седьмой эпизоды.

Минская Анна выступила первым свидетелем по делу Эмилии Долговой, после смерти которой остались две квартиры. Одну из них она планировала оставить сыну, а другую - внучке. Однако, все документы находились у Гапаровой, и в завещании единственным наследником была указана только Ирина Гапарова.

Выяснилось, что свидетель Минская Анна снимала квартиру в аренду у погибшей на протяжении 12 лет.

"Я проживала в этой квартире лет 12, мы хорошо общались и продолжали находиться в хороших отношениях с Долговой. Она всегда звонила мне, просила помочь по хозяйству. Долгова в ходе разговоров часто отмечала, что квартиру на Казыбек би она оставит своей внучке, а второе жилье и счет в банке - сыну", - рассказала Минская Анна.

По ее словам, подсудимая Ирина Гапарова всячески стала препятствовать их общению с Долговой.

"Однажды мне позвонила Долгова и сказала, что ей очень плохо. Мы поехали к ней домой с бывшим мужем и вызвали скорую помощь. В то время в квартире находилась и Татьяна Грушина. Она тут же позвонила Ирине Гапаровой. Ирина приехала домой и запретила нам отвезти больную в больницу", - заявила Минская.

Также, по ее словам, Гапарова украла деньги у погибшей в размере 100 тысяч тенге.

Более того, в своих показаниях свидетель Минская рассказала о том, что Долгова незадолго до смерти произнесла фразу "Мне кирдык".

"Я спросила у нее о завещании - она тогда сказала, что уже ничем не управляет и что ей "кирдык". Это то, что она сказала дословно в диалоге со мной", - отметила свидетель.

Как оказалось, уже позже, на похоронах, свидетельница видела трех подсудимых.

"Когда я видела ее тело в гробу на похоронах, заметила: в области шеи был завязан большой бант", - резюмировала свидетельница.

Бывший муж Минской также был приглашен в качестве свидетеля. В своих показаниях он тоже отметил, что на голову погибшей был надет платок, который закрывал большую часть лица, и упомянул бант на шее.

Напомним, согласно заключению экспертов, при эксгумации тела Долговой выяснилось, что она умерла от удушения.

Следующей в суде выступила Ланько Юлия Валерьевна. Долгова являлась ей двоюродной бабушкой.

"Последние 15 лет я жила через улицу, рядом с домой Долговой. Она приходилась мне двоюродной бабушкой. Мы тесно не общались, но здоровались когда виделись. Гапарова Ирина часто заглядывала ко мне домой, когда ухаживала за Долговой. После похорон я узнала, что квартира бабушки досталась Гапаровой. Это меня совсем не удивило, ведь она всегда ухаживала за ней и присматривала, когда Долгова болела", - рассказала в своих показаниях свидетель.

У судьи Болатова возникли вопросы к свидетелю Цой Наталье, являющейся ритуальным агентом. Именно она занималась процессом похорон Долговой.

Как оказалось, подсудимый Колесников выдал справку о смерти Долговой.

"Почему вы вызвали эксперта сами? Зачем вы это сделали?" - спросил судья.

"Мне нужна была справка освидетельствования для того, чтобы начать процесс организации похорон. Поэтому я его и вызвала сама", - ответила Наталья Цой.

Напомним, в конце сентября мы писали о пятом и шестом эпизодах судебного процесса по этому делу. Тогда в зале суда с показаниями выступили некоторые из обвиняемых, в том числе Ирина Гапарова, которую вместе с другим подсудимым, Аширали Болтабоевым, обвиняют в убийстве пенсионерки Эмилии Долговой. Гапарова приходилась покойной женщине племянницей.

Добавим, ранее также сообщалось, что в ВКО задержали четырех подозреваемых в участии в группе "черных риелторов". Идет расследование по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты уголовного дела обманным путем завладели несколькими квартирами казахстанцев, страдающих от алкоголизма.

Ранее полицейские Карагандинской области задержали 28 человек, которые, по версии следствия, путем угроз и применения насилия незаконно переоформляли имущество, в том числе квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

Добавим, что по ч. 4 ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.