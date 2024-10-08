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Эзотерика

МВД: "Черных риелторов" задержали в Казахстане (видео)

Опубликовано:

Задержание "черных риелторов" в ВКО
Обыск. Кадр из видео: polisia.kz

В Восточном Казахстане задержали четырех подозреваемых в участии в группе "черных риелторов". Идет расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность преступной группы. По данным полиции, в ее состав входил и нотариус.

"Фигуранты уголовного дела обманным путем завладели несколькими квартирами восточноказахстанцев, страдающих от алкоголизма", - отметили в МВД.

В ходе обысков оперативники изъяли документы на различные объекты недвижимости, а также персональные данные физических лиц и другие вещественные доказательства.

"Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 60 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка возможного участия подозреваемых в других аналогичных преступлениях. Расследование ведется по факту мошенничества в особо крупном размере.

Добавим, что по ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее полицейские Карагандинской области задержали 28 человек, которые, по версии следствия, состояли в группе "черных риелторов" и переоформляли на себя квартиры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171362-mvd-chernyh-rieltorov-zaderzhali-v-kazahstane-video/

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