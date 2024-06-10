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МВД: 28 человек задержали по делу "черных риелторов" в Караганде (видео)

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Задержание
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Карагандинской области задержали 28 человек, которые, по версии следствия, состояли в группе "черных риелторов" и переоформляли на себя квартиры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, в состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус, которые путем угроз и применения насилия незаконно переоформляли имущество, в том числе квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

Всего ими таким образом переоформлено 14 квартир.

"Один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения", - подчеркнули в МВД.

В середине мая сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли документы на недвижимость и персональные данные физических лиц.

"Всего задержано 28 фигурантов преступной группы. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование осуществляется по факту мошенничества в особо крупном размере", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114691-mvd-28-chelovek-zaderzhali-po-delu-chernyh-rieltorov-v-karagande/

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