Карагандинцы потеряли 26 млн тенге из-за объявлений в соцсетях

В Карагандинской области полицейские задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве. В числе пострадавших 64 местных жителя, ущерб составил более 26 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Караганде полицейским начали поступать заявления от местных жителей о мошеннических действиях.

В ходе проверки выяснилось, что 32-летняя женщина, проживающая в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района, разработала преступный план, направленный на обман граждан.

По версии следствия, подозреваемая создала группу в соцсетях, где разместила объявления о поставках товаров с фотографиями, взятыми из открытых источников. Она предлагала товары по низким ценам из России и Китая, указав свой мобильный номер для связи.

Заинтересовавшимся данным предложением гражданам предлагалось перечислять по номеру телефона денежные средства. Оплата за доставку каждого товара требовалась заранее, так как заявлялось, что товар сразу выкупается у производителя.

В ведомстве добавили, что на удочку подозреваемой попались 64 жителя региона, большинство из которых проживает в областном центре. Они отправляли средства автору объявления, которая присваивала их и использовала в личных целях. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 26 миллионов тенге.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Кокшетау потерял 30 млн тенге, пытаясь заработать на инвестициях. По словам мужчины, регистрацию на интернет-платформе ему помогла пройти знакомая. Данный факт зарегистрирован по статье "Мошенничество", проводятся следственные мероприятия.

Также казахстанцев снова предупредили о популярных видах мошенничества. В список вошли звонки от якобы брокеров, где злоумышленники предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту, золото, акции с доходностью более 50 процентов в месяц. Однако после получения денег они блокируют потерпевших во всех социальных сетях и мессенджерах.