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Полицейские и КНБ остановили пять автобусов в Карагандинской области

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Нелегальные мигранты
Нелегальные мигранты. Фото: polisia.kz

В Карагандинской области в рамках операции "Нелегал" сотрудники миграционной службы выявили 110 нарушителей миграционного законодательства за один день, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе операции "Нелегал" сотрудники миграционной службы Карагандинской области всего за один день выявили 110 нарушителей миграционного законодательства.

Из них 87 иностранцев являлись нелегальными мигрантами, 6 недобросовестных работодателей и 17 принимающих лиц привлечены к административной ответственности.

"На автодороге республиканского значения Алматы - Екатеринбург рота патрульной полиции ОП Балхаша совместно с миграционной службой и представителями ДКНБ провела рейдовые мероприятия, в ходе которых было остановлено пять пассажирских автобусов, следовавших в северо-южных направлениях.

Во время проверки было выявлено 23 нарушителя миграционного законодательства, все из которых являются гражданами соседнего государства", - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

В МВД отметили, что иностранцы подвергнуты административному наказанию за уклонение от выезда в течение срока, превышающего установленный законодательством.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области выявили семерых иностранцев, нелегально находившихся на территории Казахстана. Они привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РК. В настоящее время также решается вопрос их экстрадиции.

Помимо этого, в рамках ОПМ "Нелегал" миграционной службой Алматы были задержаны и возвращены на родину три нелегала из Африки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174642-policeyskie-i-knb-ostanovili-pyat-avtobusov-v-karagandinskoy-oblasti/

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