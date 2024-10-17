"Вредит репутации государства": 500 иностранцев за три дня наказали в Алматинской области

Почти 500 иностранных граждан были привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства за три дня в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областную полицию.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, за три дня в Алматинской области выявлено почти 500 нарушений миграционного законодательства.

"Всего за 3 дня оперативно-профилактических мероприятий выявлено 491 нарушение миграционного законодательства. Основные нарушения касаются несвоевременного выезда из страны после истечения разрешенного срока - 202 случая, а также уклонения от выезда более чем на 10 дней - 232 случая. Дополнительно было зафиксировано 45 нарушений, связанных с трудовой деятельностью без необходимых документов", - отметил начальник УМС ДП Алматинской области Рустем Джарыкбасов.

В ведомстве напомнили, что иностранцы, приезжающие в Казахстан, обязаны следовать установленным нормам, чтобы избежать административной и даже уголовной ответственности.

"Не стоит забывать, что ответственность несут не только иностранные граждане, но и работодатели. В Алматинской области 9 граждан Республики Казахстан были привлечены к ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Однако важно отметить, что государство не просто наказывает нарушителей, но и работает на упреждение проблем. За 3 дня на учет поставлено 247 иностранцев. В то же время 23 иностранца, нарушившие закон, помещены в приемник-распределитель. Зарегистрировано 4 уголовных дела", - добавил Рустем Джарыкбасов.

В правоохранительных органах также отметили, что соблюдение миграционных правил - основа правопорядка и безопасности. Нарушение данных правил не только вредит репутации государства, но и может иметь серьезные последствия для нарушителей.

С каждым годом Казахстан становится все более привлекательным для иностранцев, и существуют элементарные правила для их пребывания на территории страны и осуществления беспрепятственной трудовой деятельности.

"Принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять миграционную службу о прибытии иностранца.

Разъясняем, что согласно пункту 9 "Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике апКазахстан", утвержденных постановлением правительства РК № 148 от 21 января 2012 года, физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантах.

Данное уведомление обязательно подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина. Предупреждаю, что в случае пропуска указанного срока и неуведомление органов внутренних дел о пребывании иммигранта, принимающее в Казахстане физическое и юридическое лицо будет привлечено к ответственности по статье 518, а иностранцы, нарушившие закон, по статье 517 КоАП РК. Физические и юридические лица могут информировать о прибытии иммигранта напрямую через электронный визово-миграционный портал "e-Qonaq", - резюмировал Рустем Джарыкбасов.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области в рамках операции "Нелегал" сотрудники миграционной службы выявили 110 нарушителей миграционного законодательства за один день. В МВД отметили, что иностранцы подвергнуты административному наказанию за уклонение от выезда в течение срока, превышающего установленный законодательством.

Помимо этого, в рамках ОПМ "Нелегал" миграционной службой Алматы были задержаны и возвращены на родину три нелегала из Африки.