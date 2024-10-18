Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Житель Сарани не нашел свой мотоцикл на стоянке возле работы

Опубликовано:

Мотоцикл припарковали на дороге
Мотоцикл. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сарани задержан 26-летний мужчина по подозрению в краже мотоцикла стоимостью 950 тысяч тенге, который принадлежал его коллеге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, у 20-летнего жителя Сарани украли мотоцикл стоимостью 950 тысяч тенге, который он оставил на стоянке предприятия, на котором работает.

Сотрудники отдела полиции по подозрению в краже установили и задержали 26-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания.

Выяснилось, что он работал в том же трудовом коллективе, что и потерпевший. Украденный мотоцикл изъят и возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Караганде задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже золотых изделий стоимостью 650 тысяч тенге из квартиры местной жительницы. В ходе следственных мероприятий он дал признательные показания, а похищенные ювелирные изделия были изъяты в качестве вещественных доказательств. Возбуждено уголовное дело.

Также недавно сотрудники полиции задержали в Караганде 21-летнего мужчину по подозрению в краже мобильного телефона у 70-летней пенсионерки. Сумма ущерба составила 380 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175822-zhitel-sarani-ne-nashel-svoy-motocikl-na-stoyanke-vozle-raboty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie