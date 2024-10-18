Житель Сарани не нашел свой мотоцикл на стоянке возле работы

В Сарани задержан 26-летний мужчина по подозрению в краже мотоцикла стоимостью 950 тысяч тенге, который принадлежал его коллеге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, у 20-летнего жителя Сарани украли мотоцикл стоимостью 950 тысяч тенге, который он оставил на стоянке предприятия, на котором работает.

Сотрудники отдела полиции по подозрению в краже установили и задержали 26-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания.

Выяснилось, что он работал в том же трудовом коллективе, что и потерпевший. Украденный мотоцикл изъят и возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Караганде задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже золотых изделий стоимостью 650 тысяч тенге из квартиры местной жительницы. В ходе следственных мероприятий он дал признательные показания, а похищенные ювелирные изделия были изъяты в качестве вещественных доказательств. Возбуждено уголовное дело.

Также недавно сотрудники полиции задержали в Караганде 21-летнего мужчину по подозрению в краже мобильного телефона у 70-летней пенсионерки. Сумма ущерба составила 380 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.